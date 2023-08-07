Politika

ABD savaş gemileri Ortadoğu'ya ulaştı

ABD'nin gönderdiği, 3 binden fazla askerden oluşan 26'ncı Deniz Piyadeleri Sefer Görev Birliği ve savaş gemileri, Kızıldeniz'e ulaştı.
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HABER MERKEZİ

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 10 Temmuz'da Virginia eyaletinden yola çıkan USS Bataan amfibi gemisi, "USS Cartel Hall" isimli çıkarma gemisi ve yaklaşık 3 bin askerden oluşan 26'ncı Deniz Piyadeleri Sefer Görev Birliği 6 Ağustos'ta Kızıldeniz'e vardı.

Yeni gelen asker ve gemilerle, bölgede bulunan ABD 5. Filosu'nun denizcilik kabiliyetlerinin artacağı vurgulandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) 21 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, bir amfibi gemisi ve sefer görev birliğinin Orta Doğu'ya gönderilmesini onayladığı ve gemilerin yola çıktığı belirtilmişti.

Söz konusu adım, İran'ın Basra Körfezi'nde ticari gemilere müdahalesinin ardından gelmişti.

ABD, İran'ın temmuz başında iki petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda el koymaya çalıştığını ve bir gemiye ateş açtığını açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) 17 Temmuz'da yapılan açıklamada, İran'ın Basra Körfezi ve çevresinde ticari gemilere el koyma girişimlerinin ardından bölgeye USS Thomas Hudner muhribinin ve F-35 savaş uçaklarının gönderilmesine karar verildiği belirtilmişti.

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