Başbakan’dan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri’ne: Kürdistan halkı büyük bedeller ödedi

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin internet sayfasından yapılan açıklamaya göre Başbakan Mesrur Barzani görüşmede, Kürdistan halkının tarih boyunca birçok katliam, soykırım ve insan hakları ihlaline maruz kaldığını, meşru haklarını elde etmek uğruna büyük bedeller ödediğini, bu yüzden insan hakları ile özgürlük ve demokrasi değerleri gibi ilkelere büyük önem verdiğini söyledi.

Kürdistan halkına yönelik ihlallerin son bulması talebini dile getiren Başbakan, “Uluslararası toplum, meşru haklarımızı elde etmemiz ve Kürdistan halkının felaket ve soykırımlara bir kez daha uğramaması için bize yardım etmeli” dedi.

Başbakan ayrıca, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin yaptığı reformlar hakkında bilgi vererek, beş yıl içinde insan haklarının korunması, şiddet ve radikalizmle mücadele, kadına karşı şiddetle mücadele konularında kaydedilen planla ilgili aktarımda bulundu.

Başbakan Mesrur Barzani, insan haklarının korunması ve farklı bileşenler arasında barışçıl birlikte yaşam kültürünün geliştirilmesinin, Kürdistan Bölgesi Hükümeti 9’uncu kabinesi programının önemli bir parçasını oluşturduğunu belirtti.

Volker Türk de Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin özellikle insan haklarının korunması konusunda BM’yle yaptığı işbirliğinden dolayı teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca iklim değişikliğinin insan yaşamı üzerindeki olumsuz etkileri ve çevreci bilincin geliştirilmesi konuları da ele alındı.