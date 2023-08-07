Irak Federal Mahkemesi’nden bütçe itirazında Kürdistan Bölgesi lehine karar

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani’nin, 2023, 2024, 2025 bütçe yasasındaki bazı madde ve benlerle ilgili Federal Yüksek Mahkeme’ye yaptığı başvuru karara bağlandı.

Mahkeme, 11’inci maddenin ilk bendi ile 13’üncü maddenin 7’nci bendinin anayasaya aykırı olduğuna hükümetti.

11’inci maddenin birinci bendi, Kürdistan Bölgesi payının harcanmasını, Irak Başbakanı’nın iznine bağlıyordu. Bu kararla, Kürdistan Bölgesi’nin payının gönderilmesinden Irak Maliye Bakanlığı sorumlu olacak.

13’üncü maddenin 7’nci bendi ise Erbil ile Bağdat arasındaki sorunlarda, tarafların çözüme ulaşamaması halinde nihai kararın Irak Parlamentosu’nda olduğunu belirtiyordu. Buna göre Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak hükümeti arasındaki bütçeyle ilgili her sorun, iki tarafın komisyonlarınca çözülecek.

Mahkeme ayrıca, 8 madde ve bir bentle ilgili itirazı ise reddetti, söz konusu maddeler ve bendin anayasaya uygun olduğuna hükmetti.

Başbakan Mesrur Barzani, 15 Temmuz’da bütçe yasasının 11’inci maddesinin 1 ve 2’nci bendi, 12 maddenin 3 bendi, 13’üncü maddenin 7’nci bendi, 13’üncü maddenin 8’inci bendinin b fıkrası ve 2’nci maddenin 1’inci bendinin 5’inci paragrafının b fıkrasına karşı Federal Yüksek Mahkemeye itiraz başvurusunda bulunmuştu.

Bütçe yasası 12 Haziran’da parlamentoda yapılan oturumda oy çokluğuyla kabul edilmiş, 26 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Yasaya göre 3 yılı kapsayan bütçe 198.9 trilyon dinar ve Kürdistan Bölgesi’nin bütçe payı yüzde 12.67’ye tekabül eden 16 trilyon dinardır.