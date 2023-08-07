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Kocaeli Derince Limanı’nda patlama: Yaralılar var

Kocaeli Derince Limanı'nda Toprak Mahsulleri Ofisi silosunda meydana gelen patlamada 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
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türkiye derince Kocaeli Patlama

HABER MERKEZİ

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi deposunda patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Şiddetli patlama kentin genelinde hissedildi. Liman çevresinden yükselen dumanlar da birçok noktadan görülebiliyor.

VALİDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Kocaeli Valisi Seddar Yavuz bir açıklama yaptı. Patlamanın siloya gemiden buğday yüklenirken olduğunu söyleyen Yavuz, "Yapılan teknik incelemede buğday tozu sıkışması kaynaklı patlama olabileceği değerlendiriliyor. Buğday tozu sıkışmasından kaynaklı bir patlama olduğunu değerlendiriyoruz" dedi. 

Olayda 10 kişinin yaralandığını söyleyen Yavuz, enkaz altında kalan kimsenin olmadığı bilgisini de verdi.

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