Kocaeli Derince Limanı’nda patlama: Yaralılar var

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Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi deposunda patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Şiddetli patlama kentin genelinde hissedildi. Liman çevresinden yükselen dumanlar da birçok noktadan görülebiliyor.

Kocaeli'de Derince Limanı mevkiinde büyük bir patlama oldu pic.twitter.com/8pQ4W8izci — Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) August 7, 2023

VALİDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Kocaeli Valisi Seddar Yavuz bir açıklama yaptı. Patlamanın siloya gemiden buğday yüklenirken olduğunu söyleyen Yavuz, "Yapılan teknik incelemede buğday tozu sıkışması kaynaklı patlama olabileceği değerlendiriliyor. Buğday tozu sıkışmasından kaynaklı bir patlama olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

Olayda 10 kişinin yaralandığını söyleyen Yavuz, enkaz altında kalan kimsenin olmadığı bilgisini de verdi.