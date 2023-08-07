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Kürt kentlerinde hava sıcaklığı artacak

Hava sıcaklıkları Kürt kentlerinde hissedilir derecede artacak.
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kürdistan Diyarbakır kürt kentleri Hava sıcaklığı

DİYARBAKIR (K24)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kürt kentlerinde hava sıcaklığı artarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek.

Bazı illerde hafta boyunca beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:

Maraş 35-40, Sivas 37-39, Elazığ 37-42, Diyarbakır 41-44, Adıyaman 39-43, Urfa 38-44, Batman 42-45, Şırnak 38-40.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcak havanın etkili olduğu bölgelerde kronik rahatsızlığı olanların yanı sıra yaşlı ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşları 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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