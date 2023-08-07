Neçirvan Barzani’den insan hakları ve özgürlüklerin korunmasına vurgu

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ile görüşmesinde insan hakları ve özgürlüklerin korunmasına vurgu yaptı.