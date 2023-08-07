Politika

Neçirvan Barzani’den insan hakları ve özgürlüklerin korunmasına vurgu

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ile görüşmesinde insan hakları ve özgürlüklerin korunmasına vurgu yaptı.
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kürdistan Volker Türk Neçirvan Barzani BM

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, başkent Erbil’deki görüşmede, Kürdistan Bölgesi’nde insan hakları ve özgürlüklerin durumu, sivil toplum kuruluşlarının çalışma ortamı ve faaliyetlerinin yanı sıra basın özgürlüğü konularını ele alındı.

Görüşmede konuşan Neçirvan Barzani, BM Komiserinin ziyaretini önemli görmekle birlikte Kürdistan Bölgesi'nin demokrasi, insan hakları, özgürlükler, ifade özgürlüğü, eşitlik ve adaleti koruyup geliştirme taahhüdünü yineledi.

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