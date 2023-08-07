Güney Afrika: 23 ülke resmen BRICS’e katılma isteğini bildirdi

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Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, 23 ülkenin liderinin BRICS’e katılmak istediklerini resmen bildirdiğini belirtti.

Güney Afrika Dışişleri Bakanı Pandor, “23 ülkenin liderlerinden, BRICS’e katılım yönünde resmi ilgi beyanlarını aldık. Ayrıca daha çok sayıda, BRICS’e üyelik olasılığıyla ilgili gayri resmi başvuru aldık” açıklamasında bulundu.

Ülkeler arasında Cezayir, Arjantin, Bangladeş, Bahreyn, Belarus, Bolivya, Küba, Mısır, Etiyopya, Honduras, Endonezya, İran, Kazakistan, Kuveyt, Fas, Nijerya, Filistin, Suudi Arabistan, Senegal, Tayland, BAE, Venezuela ve Vietnam gösterildi.

Pandor, yüksek ilginin BRICS'in Küresel Güney ülkelerinin çıkarlarını savunan lider bir kuruluş olduğunu teyit ettiğini kaydetti.