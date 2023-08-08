Gözlemevi: DSG ile Sultan Murad Tugayı arasındaki çatışmalarda 7 kişi öldü
HABER MERKEZİ
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Haseke’nin kuzeybatısındaki Tel Temir kırsalında Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile Türkiye destekli Suriyeli gruplar arasında çıkan çatışmalarda yedi kişinin öldüğünü bildirdi.
SOHR tarafından dün yapılan açıklamada, söz konusu çatışmalarda 1 DSG savaşçısının yaşamını yitirdiği, 6 Sultan Murad Tugayı unsurunun öldüğü bilgisi verildi.
Konuya ilişkin DSG’den bir açıklama yapılmadı.