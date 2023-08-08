Politika

Gözlemevi: DSG ile Sultan Murad Tugayı arasındaki çatışmalarda 7 kişi öldü

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kürdistan DSG Sultan Murad Tümeni

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Haseke’nin kuzeybatısındaki Tel Temir kırsalında Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile Türkiye destekli Suriyeli gruplar arasında çıkan çatışmalarda yedi kişinin öldüğünü bildirdi.

SOHR tarafından dün yapılan açıklamada, söz konusu çatışmalarda 1 DSG savaşçısının yaşamını yitirdiği, 6 Sultan Murad Tugayı unsurunun öldüğü bilgisi verildi.

Konuya ilişkin DSG’den bir açıklama yapılmadı.

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