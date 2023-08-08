Politika

İngiltere’de ‘cezaevi gemisi’ne ilk göçmen kafilesi yerleştirildi

İngiltere'deki göçmenlerin konaklaması için hazırlanan ve “cezaevi gemisi” olarak adlandırılan tartışmalı Bibby Stockholm gemisine ilk kafile yerleştirildi.
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HABER MERKEZİ

İngiltere'deki göçmenlerin konaklaması için hazırlanan tartışmalı Bibby Stockholm gemisi kullanılmaya başlandı.

Ülkenin güneyindeki Dorset bölgesinde yer alan Portland'da demirli gemiye ilk kafile götürüldü.

Gemiye ilk etapta 50, 18 ay içinde de 500'e yakın 18-65 yaş arası erkek göçmenin yerleştirilmesi planlanıyor.

Londra yönetimi, ülkedeki yaklaşık 50 bin göçmenin konaklaması için askeri tesislerdeki binalar ile mavnalar üzerine inşa edilmiş yüzen yapıları kullanacağını duyurdu. 

Halihazırda göçmenleri otellerde ağırlayan İngiltere, bunun yüksek maliyetli olmasından dolayı bu yönde karar aldığını kaydetti. 

Ülkedeki sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütleri, sığınmacıların gemilerde barındırılmasının "insanlık dışı" olduğunu savunarak, Bibby Stockholm'e “cezaevi gemisi” ismini taktı.

Ülkede 2 binden fazla göçmenin ise Lincolnshire ve Essex bölgelerindeki iki hava üssündeki kullanılmayan binalara taşınması düşünülüyor.

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