Neymar PSG’den ayrılmak istiyor

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Lionel Messi ile yollarını ayıran, Kylian Mbappe ile de sorunlar yaşayan Paris Saint Germain'de son olarak Neymar da ayrılmak istiyor.

Brezilyalı yıldız Neymar takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

L'Équipe'in haberine göre; Brezilyalı yıldız yönetime ayrılık talebini iletti. 31 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon taraftarlar tarafından protesto edilmişti.

Fransız ekibiyle 6 sezonu geride bırakan Neymar, 173 maçta 118 gol kaydetti.

Rekor transfer bedeliyle takıma katılan Brezilyalı, Paris Saint Germain'de 5 Fransa Ligi şampiyonluğu yaşadı.