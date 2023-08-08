Spor

Neymar PSG’den ayrılmak istiyor

Neymar, Fransız ekibi PSG yönetimine ayrılmak istediğini söyledi.
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Neymar
Neymar
avrupa Paris Saint Germain Neymar

HABER MERKEZİ

Lionel Messi ile yollarını ayıran, Kylian Mbappe ile de sorunlar yaşayan Paris Saint Germain'de son olarak Neymar da ayrılmak istiyor.

Brezilyalı yıldız Neymar takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

L'Équipe'in haberine göre; Brezilyalı yıldız yönetime ayrılık talebini iletti. 31 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon taraftarlar tarafından protesto edilmişti.

Fransız ekibiyle 6 sezonu geride bırakan Neymar, 173 maçta 118 gol kaydetti.

Rekor transfer bedeliyle takıma katılan Brezilyalı, Paris Saint Germain'de 5 Fransa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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