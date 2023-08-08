KSDP lideri: Kürtler kimsenin küçük kardeşi değildir

HALEPÇE (K24)

Partisinin 47’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Halepçe’nin Gulexane köyünde düzenlenen etkinlikte konuşan Muhammed Haci Mahmud, Kürdistan halkının haklarının elde edilmesi için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

“Milletimizin hasımları farklı şekillerde Kürdistan Bölgesi’nin coğrafyasını ve siyasi statüsünü küçültmeye çalışıyor, Bölgemizin başlıca gelir kaynağını kesmeye gayret ediyorlar” diyen Muhammed Haci Mahmud, “Bu çabaları farklı isimler altında devam ediyor. Ancak onlara şunu söylemek isteriz ki geçmişe bir dönüp baksınlar. Kral Faysal, Abdulkerim Kasım, Abdulselam Arif, Abdulrahman Arif, Ahmed Hasan Bekir, Saddam Hüseyin Kürtlere düşmandı ve hangi akıbete uğradılar bilin. Onlar gibi düşünenlerin akıbeti, onlarındakinden daha iyi olmaz. Bu yüzden Kürdistan halkı teslim olmak bir yana, topraklarını ve vatanlarını kanla koruyacaktır” ifadelerini kullandı.

Muhammed Haci Mahmud sözlerini şöyle sürdürdü:

“Demokrasi, kendi kaderini tayin hakkı, insan hakları ve diğer tüm hakları tüfeğin namlusuyla belirliyorlar. Bugün dünya üzerinde nüfuza sahip olan ülkeler sadece silah ve askerle işlerini yapıyorlar. Yani silahın namlusu siyasetin yönünü tayin ediyor. Bu yüzden Kürdistan Bölgesi halkı ve Peşmerge Güçleri’nin aynı inançla mücadelelerine devam etmelerini umuyorum.

Şimdi ve her zaman, güçlerimizi Peşmerge Bakanlığı bünyesine almaya hazırız. Bugün mevcut olan güçlerimiz haricinde örgütlü olan diğer güçlerimizi de Peşmerge Bakanlığı çatısı altına almaya hazırız.”

Tüm siyasi taraflardan birlik olmalarını ve Peşmerge Güçleri’ni birleştirmelerini isteyen Muhammed Haci Mahmud, Kürdistan Parlamentosu seçimlerine ilişkin ise, “Şu dönemde en önemli şey, seçimleri bir an önce yapmaktır. Ki hasımlarımız bizi artık akamete uğratamasın” dedi.

“HER FIRSATTA KÜRTLERİ YOK ETMEYE ÇALIŞTILAR”

Muhammed Haci Mahmud konuşmasının devamında, “Bugüne kadar Kürtlerin bel bağladığı taraflar (Iraklı siyasi taraflar), hiçbir zaman bir tarafla birlikte olmadılar, milletimizin yanında olmadılar. Ne zaman ellerine bir fırsat geçse Kürtleri yok etmeye çalıştırlar, Kürtleri bu ülkede fazlalık olarak gördüler” ifadelerini kullandı.

“Kürtler kimsenin küçük kardeşi değildir” diyen Muhammed Haci Mahmud, “Kürtler irade ve kudret sahibi bağımsız bir millettir. Bu ülkede dil, kültür, gelenek, toprak ve diğer her şeyimiz farklıdır. Yani Kürtler önemli ve etkili bir ulustur” vurgusunda bulundu.

“KÜRTLER SEÇİME TEK LİSTEYLE GİRMELİYDİ”

Kürtlerin Irak il meclisi seçimlerine katılımına ilişkin ise Muhammed Haci Mahmud şu değerlendirmede bulundu:

“Kürtler, koparılan bölgelerde, özellikle de Kürt nüfusunun yoğun olduğu Kerkük, Ninova ve Diyala vilayetlerinde il meclisi seçimlerine tek listeyle girmeliydi. Ancak ne yazık ki şimdiye kadar tek koalisyon çatısı altında toplanabilmiş değiller. Kürtler tek listeyle seçime girmese de etkili bir şekilde girmeliler.”

KSDP’NİN KURULUŞU

KSDP, Kürdistan Yurtseverler Birliği’nden (KYB) ayrılan Mahmud Osman, Adnan Müfti ve Resul Mamend tarafından 1976 yılında kuruldu. Baas rejimine karşı silahlı mücadele yürüttü. 1979’da KYB’nin bazı üyeleri partilerinden ayrılarak Kürdistan Sosyalist Partisi cephesine katıldı. Bu isimlerden biri de Muhammed Haci Mahmud’du ve şu an partinin liderliğini yapıyor.