Politika

‘Türkiye’nin sorunlarını hangi siyasi parti çözer?’ anketi: Yüzde 26.7: Hiçbiri

ASAL Araştırma’nın yayımladığı “Türkiye’nin sorunlarını hangi siyasi parti çözer?” anketinde katılımcıların yüzde 27.9’u “AK Parti” derken, ikinci en yüksek yanıt ise yüzde 26.7 ile “hiçbiri” oldu.
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HABER MERKEZİ

ASAL Araştırma, 14-15 Temmuz tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 520 kişi ile gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını yayımladı. Ankette katılımcılara, “Türkiye’nin sorunlarını hangi siyasi parti çözer?” sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 27.9’u “AK Parti” derken, ikinci en yüksek yanıt ise yüzde 26.7 ile “hiçbiri” oldu.

Ana muhalefet partisi CHP diyenlerin oranı ise yüzde 18.8’de kaldı.

Anketin sonuçları şöyle:

AK Parti: %27.9

Hiçbiri: %26.7

CHP: %18.8

İYİ Parti: %6.0

HDP: %4.9

MHP: %4.7

Diğer: %3.8

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