Politika

Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere’nin yeni Bağdat Büyükelçisi’yle görüştü

Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere’nin yeni Bağdat Büyükelçisi Stephen Hitchen’le görüştü.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesrur Barzani İngiltere Stephen Hitchen

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin internet sayfasından yapılan açıklamaya göre Başbakan Mesrur Barzani, yeni görevinden dolayı Büyükelçi Stephen Hitchen’i tebrik ederek başarılar diledi.

Başbakan ayrıca, Kürdistan Bölgesi ile İngiltere arasındaki tarihi ilişkilerin daha çok gelişmesi için her türlü destek ve yardımı sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Büyükelçi Hitcken, Kürdistan halkının, meşru hakları uğruna verdiği mücadele ve bedelleri yakından bildiğini belirterek, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’yle olan ilişkilerini güçlendirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Görüşmede Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü, Kürdistan halkının anayasal haklarının tanınması, Peşmerge Bakanlığı’ndaki reformlar, 9’uncu kabinenin her alanda yaptığı reformlar, Kürdistan Parlamentosu seçimleri gibi konular da ele alındı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv