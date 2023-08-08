Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere’nin yeni Bağdat Büyükelçisi’yle görüştü

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin internet sayfasından yapılan açıklamaya göre Başbakan Mesrur Barzani, yeni görevinden dolayı Büyükelçi Stephen Hitchen’i tebrik ederek başarılar diledi.

Başbakan ayrıca, Kürdistan Bölgesi ile İngiltere arasındaki tarihi ilişkilerin daha çok gelişmesi için her türlü destek ve yardımı sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Büyükelçi Hitcken, Kürdistan halkının, meşru hakları uğruna verdiği mücadele ve bedelleri yakından bildiğini belirterek, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’yle olan ilişkilerini güçlendirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Görüşmede Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü, Kürdistan halkının anayasal haklarının tanınması, Peşmerge Bakanlığı’ndaki reformlar, 9’uncu kabinenin her alanda yaptığı reformlar, Kürdistan Parlamentosu seçimleri gibi konular da ele alındı.