DAİŞ Rakka’da rejimin kontrol noktalarına saldırdı: 10 ölü, 6 yaralı

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne (SOHR) tarafından bugün yapılan açıklamada, DAİŞ Rakka kırsalında 2017’den bu yana Suriye rejim güçlerinin kontrolü altında bulunan Madan Atik beldesinde rejime ait mevzilere ve kontrol noktalarına saldırdığı ifade edildi.

Açıklamaya göre saldırıda 10 rejim askeri hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

DAİŞ unsurlarının bölgeden çekilmeden önce askeri araçları ve prefabrik evleri ateşe verdiği belirtilen açıklamada yaralananlar arasında durumu kritik olanlar nedeniyle ölü sayısının artmasının muhtemel olduğu kaydedildi.

SOHR’a göre, DAİŞ unsurları geri çekilmeden önce söz konusu yerleri saatlerce kontrol etti.