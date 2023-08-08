Irak’ta su kriziyle mücadele: 3 bin balık göleti kurutuldu

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Irak Su Kaynakları Bakanlığı’nın açıklamasında, “Ekiplerimizin, ihlallerle inşa edilen balık göletlerini ortadan kaldırma çalışmaları sürüyor. Bu da su kaynaklarının korunması ve suyun adil bir şekilde paylaşımını sağlamak için yapılmaktadır” denildi.

Dicle Nehir üzerindeki 2 bin 212, Fırat Nehri üzerindeki 753 balık göletinin kurutulduğu ve bu göletlere su ve elektrik sağlanmasının önüne geçildiği kaydedildi.

Söz konusu çalışmaların, Su Kaynakları Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Elektrik Bakanlığı ile güvenlik güçlerinin desteğiyle yürütüldüğü belirtildi.

Su Kaynakları Bakanlığı Sözcüsü Alid Şimal yaptığı açıklamada, “Nehirler üzerinde çok ihlal var ve bu yılların verdiği bir sonuç. İhlalleri bitirmeye yönelik çalışmalar sürüyor, şimdiye kadar hedeflerimizin %40’ına ulaştık” dedi.

Irak, su kıtlığı ve kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olan ülkelerden biri.

2040 yılına kadar Irak’ta Dicle ve Fırat dahil tüm nehirlerin kuruması bekleniyor.