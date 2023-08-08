Politika

Kuzey Koreli hackerlardan Rus savunma sistemine saldırı

Siber güvenlik firması SentinelOne'ın raporunda, Kuzey Kore'nin "ScarCruft" ve "Lazarus" hacker gruplarının, ülkelerinin silah programlarını geliştirmek için bilgi çalabilmek amacıyla Rusya'ya siber saldırı düzenlediği öne sürüldü.
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dünya hacker grupları ScarCruft Lazarus Rusya Kuzey Kore

HABER MERKEZİ

Kuzey Kore'yi takip eden internet sitesi "NK News"un haberine göre, SentinelOne'ın raporunda "ScarCruft" ve "Lazarus" gruplarının, Rus stratejik roket sistemleri ve füze üreticisi "NPO Mashinostroyeniya" şirketine siber saldırı düzenlediği iddia edildi.

2021 sonuyla Mayıs 2022 arasında düzenlenen saldırıların, Kuzey Kore'nin silah programlarını geliştirmek için gizli bilgileri çalmak amacıyla yapıldığı ileri sürüldü.

SentinelOne, NPO'nun "Rus ordusunun geliştirdiği ve kullandığı hassas füze teknolojisinin çok gizli fikri mülkiyet hakkına sahip olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Firma ayrıca, NPO'nun sınırlı teknik ve personel kaynağına sahip olduğunu ve bu sebeple siber tehditlere açık olduğunu savundu.

SentinelOne araştırmacısı Tom Hegel, iki ülkenin savunma konusundaki işbirliğine rağmen, Rusya'nın savunma sanayisinin son yıllarda birçok kez Kuzey Kore hacker gruplarının saldırılarına maruz kaldığını ifade etti.

Siber saldırıya işaret eden kanıtlara, NPO çalışanlarının sızdırılmış e-postalarından ulaştığını belirten SentinelOne, saldırı sırasında spesifik olarak hangi verilere erişildiğinin bilinmediğini kaydetti.

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