Politika

Başkan Barzani ile İngiltere büyükelçisi Irak’taki son gelişmeleri görüştü

Başkan Mesud Barzani ile İngiltere’nin yeni Bağdat Büyükelçisi Stephen Hitchen bir araya geldi.
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kürdistan Mesud Barzani Stephen Hitchen

ERBİL (K24)

Görüşme sonrası Başkan Barzani’nin Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Erbil Başkonsolosu Rosy Cave’in de hazır bulunduğu görüşmede; Irak ve bölgenin son durumu, Irak siyasi sürecindeki son gelişmeler, Erbil - Bağdat ilişkileri ve KDP heyetinin Iraklı siyasi taraflarla yaptığı görüşmeler ele alındı.

Kürdistan Bölgesi’nin siyasi durumunun da ele alındığı görüşmede, Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin yapılmasının önemine vurgu yapıldı.

İngiltere Büyükelçisi Stephen Hitchen, bu görevi devralmaktan memnuniyet duyduğunu, görev süresi boyunca Kürdistan Bölgesi siyasi liderliğiyle ilişkide olacağını belirtti.

Hitchen, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi sürece, seçimlerin yapılmasına ve ikili ilişkileri geliştirmeye verdiği desteği ifade etti.

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