Politika

Rusya: Kharkiv bölgesinde avantajlı mevzileri ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna’da Kharkiv bölgesinde Kupyansk yönündeki avantajlı mevzileri ele geçirdiğini bildirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Rus ordusu (Foto: Arşiv)
Rus ordusu (Foto: Arşiv)
dünya Rus ordusu Kharkiv Ukrayna Rusya

HABER MERKEZİ

​​​​​​​Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin taarruzlarına devam ettiğini belirten Konaşenkov, “Kupyansk yönünde, Batı askeri birlik grubunun saldırı müfrezeleri, geniş bir cephedeki taarruz operasyonları sırasında Kharkiv bölgesinde Olşana yerleşim birimi yakınlarında daha avantajlı mevzileri ele geçirdi” ifadesini kullandı.

Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 458 uçak, 245 helikopter, 5 bin 565 insansız hava aracı, 428 hava savunma füze sistemi, 11 bin 185 tank ve zırhlı araç, 1144 çok namlulu roketatar, 5 bin 803 obüs ve havan topu, 12 bin 137 özel askeri aracı imha ettiklerini kaydetti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv