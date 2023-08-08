Oyuncu Alakurt’tan Kılıçdaroğlu ve Dersimlilere hakaret

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Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Dersimlileri hakaret ederek hedef gösterdi.

Adanalı dizisinde canlandırdığı 'Maraz Ali' karakteriyle ünlenen ve daha sonra sosyal medyada yaptığı hakaret odaklı paylaşımlarıyla tepki çeken oyuncu Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Kılıçdaroğlu'nun resmini paylaşan Alakurt, "Biliyorsunuz Türkiye'nin her şehrinde Atatürk seven bulursunuz. Tunceli bu konuda istisnadır" dedi.

Alakurt'un aynı zamanda Dersimlileri de hedef aldığı söz konusu paylaşımı şöyle:

"Biliyorsunuz Türkiye'nin her şehrinde Atatürk seven bulursunuz. Tunceli bu konuda istisnadır. Bu yüzsüz adamın ve destekçilerinin 20 yıllık başarızlığına rağmen CHP'nin başında durma ısrarını sorgulamak lazım."

Alakurt, yaptığı başka paylaşımda ise "Bu tarla faresi suratlı adamın Tuncelili olduğunu biliyorsunuzdur umarım" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret etti.

Küfürlü paylaşımlarıyla tepki çeken Mehmet Akif Alakurt, daha önce de kadınlara yönelik cinsiyetçi ifadeler kullanmıştı.