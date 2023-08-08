Politika

Neçirvan Barzani, İngiliz büyükelçiyle Kürdistan Parlamentosu seçimlerini görüştü

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin İngiltere’nin yeni Bağdat Büyükelçisi Stephen Hitchen ve beraberindeki heyeti kabul ettiği belirtildi.
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kürdistan Stephen Hitchen Neçirvan Barzani İngiltere Kürdistan Parlamentosu

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve İngiltere’nin yeni Bağdat Büyükelçisi Stephen Hitchen, Kürdistan Parlamentosu seçimlerini görüştü.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin İngiltere’nin yeni Bağdat Büyükelçisi Stephen Hitchen ve beraberindeki heyeti kabul ettiği belirtildi.

Erbil Başkonsolosu Rosy Cave’in de hazır bulunduğu görüşmede, Kürdistan Bölgesi’nin durumu ve yaklaşan parlamento seçimleri ele alındı.

Bölgenin genel durumu ve ortak ilgi alanlarının da konuşulduğu görüşmede, Irak’taki durum da masaya yatırıldı.

Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin 25 Şubat 2024’te yapılması planlanıyor.

 

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