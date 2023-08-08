Politika

İngiltere'den Türkiye'deki çeşitli kişi ve kurumlara yaptırım kararı

İngiltere, Rusya'nın ithal askeri ekipmana erişimini keserek Rus savunma sistemlerini zayıflatmak amacıyla getirdiği yaptırımlar kapsamında İran, Türkiye, Dubai, Slovakya ve İsviçre'deki bazı kişi ve kurumlara yeni yaptırımlar getirdi.
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HABER MERKEZİ

İngiltere, Rusya-Ukrayna savaşında Moskova yönetimine 'askeri teçhizat desteği sağladığı' belirtilen kişi ve kurumlara yaptırım uyguladı.

Yaptırım uygulananlar arasında Türkiye'den isimlerin de olduğu belirtildi. Türkiye'nin yanı sıra listede İran, Dubai, Slovakya ve İsviçre'den isimler de bulunuyor.

İngiltere dışişleri bakanı James Cleverly yaptığı açıklamada, "Bugün açıklanan dönüm noktası niteliğindeki yaptırımlarla Rusya'nın cephaneliği daha da azaltılacak ve Putin'in şu anda zor durumda olan savunma sanayisini destekleyen tedarik zincirlerindeki ağ kapatılacak" dedi.

İngiltere hükümeti Rusya'nın savaş alanında kullandığı askeri ekipmanlardaki elektronik cihazları ithal eden üç Rus şirketinin yanı sıra Ukrayna'daki savaşta Rusya'yı desteklediğini iddia ettiği Rusya dışındaki kişi ve şirketlere de 22 yeni yaptırım getirdi.

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