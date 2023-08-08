Politika

Başbakan kararname yayımladı: Xelifan, Soran’ın 6’ncı ilçesi oldu

Kararnameye göre Xelifan, Soran Bağımsız İdaresinin altıncı ilçesi olacak.
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kürdistan Mesrur Barzani Soran kararname Xelifan

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani tarafından yayımlanan kararla Xelifan nahiyesi ilçe olurken, Serişme köyü de nahiye oldu.

Kararnameye göre Xelifan, Soran Bağımsız İdaresinin altıncı ilçesi olacak.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, hükümetin, vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için ilçe ve nahiyeleştirme programı çerçevesinde Başbakan’ın iki kararı imzaladığı bildirildi.

Karara göre, Xelifan, Soran’ın ilçesi olurken, Serişme köyü de nahiye oldu.

Soran Bağımsız İdaresinin 350 bin nüfusu bulunuyor.

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