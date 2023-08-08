Politika

Başkan Barzani’den KSDP liderine tebrik mesajı

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Sosyal Demokrat Partisi’nin (KSDP) 47’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Muhammed Haci Mahmud’a tebrik mesajı gönderdi.
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kürdistan Mesud Barzani KSDP Muhammed Haci Mahmud

ERBİL (K24)

Kürdistan Sosyal Demokrat Partisi’nin (KSDP) 47’nci kuruluş yıldönümü kutlanıyor.

KSDP’nin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Mesud Barzani, “KSDP Genel Başkanı Muhammed Haci Mahmud’u, parti üyelerini ve tüm destekçilerin en içten dileklerimle tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Barzani, “Bu yıldönümünde sizlerin ve partinizin Kürdistan kurtuluş mücadelesindeki emeğinize ve fedakarlığına saygı duyuyor; başarı ve devamlılık diliyorum” diyerek, şunları söyledi:

“Tüm tarafların katkılarıyla Kürdistan halkının kazanımlarının korunması için çalışmalar yapılmasını temenni ediyorum.”

KSDP’NİN KURULUŞU

KSDP, Kürdistan Yurtseverler Birliği’nden (KYB) ayrılan Mahmud Osman, Adnan Müfti ve Resul Mamend tarafından 1976 yılında kuruldu. Baas rejimine karşı silahlı mücadele yürüttü. 1979’da KYB’nin bazı üyeleri partilerinden ayrılarak Kürdistan Sosyalist Partisi cephesine katıldı. Bu isimlerden biri de Muhammed Haci Mahmud’du ve şu an partinin liderliğini yapıyor.

 

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