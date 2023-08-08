AB: Ukrayna için güvenlik garantisi veremeyiz

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, birliğin bir güvenlik kuruluşu olmadığını ve Ukrayna'ya uygun garantiler veremeyeceğini belirtti.

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, bugünkü basın toplantısında, “Avrupa Birliği, birkaç alanda Ukrayna’ya destek veriyor, ama güvenlik garantisi konusu Avrupa Birliği için değil. Biz güvenlik kuruluşu değiliz, bu yüzden güvenlik garantisi NATO’nun ve bazı ülkelerin görüşeceği bir konu, ama bir kuruluş olarak Avrupa Birliği’nin değil” diye konuştu.

Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO'ya katılmadan önceki dönem için bir güvenlik garantileri paketi üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Zelenskiy’in sözlerine göre, Ukrayna en kısa zamanda ABD, Belçika, Danimarka, İrlanda, İzlanda, İspanya, Norveç, Hollanda, Portekiz, Romanya, Finlandiya, Çekya ve İsveç ile bir dizi ikili anlaşma imzalamayı planlıyor.