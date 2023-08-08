Erdoğan: Operasyonlarımız sürecek

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 14. Büyükelçiler Konferansı’nda katılımcılara hitap ediyor.

Erdoğan'ın, konuşmasından satır başları şu şekilde:

“Sahip olduğumuz her şeyin bedelini misliyle ödedik. Vatanımızı parçalamak için her yolu denediler. Türkiye'nin yeniden ayağa kalmasına set çekecek tüm araçları kullandılar ama ne yaptılarsa emellerine ulaşamadılar. FETÖ'cü hainlerin ölüm kusan tanklarına teslim olmadık. Can verdik, binlerce vatan evladını şehit verdik ama istikbalimize leke sürdürmedik.

Dışişleri Bakanlığımız da ASALA başta olmak üzere eli kanlı hainlerin hedef aldığı kurumlarımızdan birisidir. Son dönemde televizyon ve sinema alanında başarılı projelere imza atıldı. Şehitlerimizin hikayeleri ekranlara taşınmış oldu.

Elde ettiğimiz kazanımlar bize altın tepside sunulmadı. Haçlı seferlerinden Moğol istilasına kadar nice saldırıyla karşılaştık.

Bu sene cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşma gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin yeni asrına yelken açacağız. Elde ettiğimiz hiçbir kazanım altın tepside sunulmadı. Son 21 yılda hayata geçirdiğimiz reformlarla ülkemizi ayağına vurulan prangalardan kurtardık. Her alanda Türkiye'nin çehresini değiştirdik. Tarihimizden güç alarak yarınlarımızı çizmeye gayret ediyoruz. Dış politikamızın ufkunu tüm dünyayı kapsayacak şekilde genişlettik. Ülkemizin prestij projesi olan Türkevi'ni 2 yıl önce hizmete açtık. Burada saymaya kalksak sayısız başarıyı diplomasi alanında ülkemize kazandırdık.

Yeni dönemde yepyeni bir heyecanla yolumuza devam ediyoruz. İlkemiz gayet nettir. Türkiye hadiseleri tribünden seyredemez. Sahada ve masada aktif olmak bizim için tercih değil, mecburiyettir. Gerilim peşinde koşmadığımız gibi sabılır ve onurlu şekilde baskılara boyun eğmiyoruz. Türkiye'nin menfaatlerini korumanın derdindeyiz. Büyükelçilik ağımızı büyütme gayretlerimiz devam ediyor.

Diplomasinin tüm imkanlarını, sert ve yumuşak güç unsurlarının tamamını kullanarak Türkiye'nin menfaatlerini korumanın derdindeyiz.

Irak ve Suriye istikrara kavuştukça, sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri de hızlanacaktır.

Irak'la birlikte Türkiye'nin de toprak bütünlüğünü tehdit eden terör belasını ortadan kaldırıncaya dek operasyonlarımız sürecektir.

Türkiye, uluslararası ilişkilere damgasını vuran, birçok kritik başlıkta dahli aranan, tavrı yakından takip edilen oyun kurucu bir ülke haline gelmiştir.”

Yenilenecek…