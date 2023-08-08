Kışanak'a ablasının cenazesine katılması için izin verildi

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Tutuklu bulunan Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak'a ablası Zeynep Özer'in cenazesine katılması için izin verildi.

Kışanak'ın ablası Zeynep Özer, böbrek yetmezliğinden dolayı bir süredir tedavi gördüğü Elazığ'daki hastanede vefat etti. Avukatları Kışanak'ın cenazeye katılması için başvurdu.

Artı Gerçek'e konuşan eski Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, Kışanak'a yarın Elazığ'ın Sün Köyü'nde düzenlenecek cenaze törenine katılması için izin verildiğini belirtti.

Kandıra Cezaevi'nde 30 Ekim 2016'dan bu yana tutuklu bulunan Gültan Kışanak, 7 Ağustos 2021'de de babasının cenazesine katılmıştı.

Gültan Kışanak, cezaevindeyken izinle katıldığı babasının cenaze töreninden sonra abisi Cumali Özer'i de kaybetmişti.

Pazartesi günü görülen Kobani duruşmasına SEGBİS yöntemi ile bağlanan Gültan Kışanak, ablasının hastalığı nedeniyle mahkemeye mazeret bildirmek istedi. Ancak mahkeme heyeti, ablasının hasta olmasına dair bir mazeretinin olup olmadığı yönünde beyanda bulunmadığını belirterek sözünü kesti. Heyet daha sonrasında ise SEGBİS bağlantısını kapatarak Kışanak’ın beyanda bulunmasını engelledi.