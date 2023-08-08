Demirtaş’ın avukatı: En az 7 ağırlaştırılmış müebbet verilecek, yok mu bir sözünüz?

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Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, müvekkilinin de yargılandığı Kobani Davası'yla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

HDP'nin davaya gerekçe olan açıklamasını paylaşan Karaman, “'Halklarımız', hukukçu, aydın ve entelektüellerimiz ve de siyasetçilerimiz! Kobani dosyasında, Demirtaş ve arkadaşlarına, 6 Ekim 2014 tarihli aşağıdaki twit nedeniyle, en az 7 ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecek. Şaka değil verilecek! Yok mu bir sözünüz?" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın öldürme ya da öldürmeye teşebbüse azmettirme suçlamasına gerekçe olamayacağını belirten Karaman, şunları söyledi:

"Türkiye akademi camiasından 10 yetkin ceza hukukçusu beri gelsin! Bu twitle, öldürmeye ve öldürmeye teşebbüse azmettirme suçunun işlenebileceğini söylesin, susalım! Akademik ahlak ve namus için söylesin!"