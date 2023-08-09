Muna Kahveci: Kürdistan Bölgesi’nin statüsünü korumak için birlik olunmalı

ERBİL (K24)

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Muna Kahveci, “Kürdistan Bölgesi, Irak ve bölge genelinde siyasi arena çok hassas. Tüm siyasi taraflar arasında birlik ve beraberliğe ihtiyaç var” dedi.

Kahveci, Irak hükümetinin anayasaya uyması halinde Kürdistan Bölgesi’yle sorunların çözülebileceğini ve Kürdistan halkının haklarının korunacağını vurguladı.

Kürdistan Bölgesi’nin genel durumuna ilişkin ise Muna Kahveci şunları kaydetti:

“Kürdistan Bölgesi’ndeki yönetim tecrübesine baktığımızda, bütün eksikliklere rağmen, Irak’ın diğer bölgelerine kıyasla bütün alanlarda sunulan hizmetlerde gelişme görüyoruz. Bu da Kürdistan Bölgesi’ndeki hükümet programı ve siyasi sistemin başarısını kanıtlıyor. Her alanda büyük gelişmeler kaydedilmiş ve birçok alanda Kürdistan Bölgesi dünya haritasına girmiş durumda. Siyaset ve ekonomi açısından da iz bırakmıştır. Şimdi de vatandaşlara daha fazla hizmet sunulması ve eksikliklerin giderilmesi için çaba sarf ediliyor.”

Kahveci son olarak, “Haklarımızı elde etmek ve Kürdistan Bölgesi’nin statüsünü korumak için bir ve beraber olmalıyız. Kürdistan Bölgesi’ndeki tüm siyasi parti ve tarafların da bu durumda güçlü bir Kürdistan için birlik olması gerekiyor. Yine bu şekilde haklarımız elde edebiliriz.”