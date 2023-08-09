Irak: 100 Ezidi göçmen Şengal’e döndü

ERBİL (K24)

Irak Göç ve Göçmenler Bakanı İvan Fayeq, yaptığı açıklamada Duhok’taki kamplarda kalan 100 Ezidi göçmenin Şengal’e döndüğünü belirtti.

Uluslararası yardım kuruluşlarının desteğiyle 1000’den fazla Ezidi ailenin Duhaok’tan Musul’a döndüğünü belirten İvan Fayeq, bu konudaki çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

İvan Fayeq, Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığının göçmenlerin kendi topraklarına dönmeleri için her türlü insani yardımı ve kolaylığı sağlamaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı yetkilisi Ali Abbas daha önce yaptığı açıklamada Kürdistan Bölgesi’nde 26 göçmen kampı olduğunu, bunlardan 16’sının Duhok’ta, 6’nın Erbil’de, 4’ünün ise Süleymaniye’de olduğunu belirtmişti.

Ali Abbas, söz konusu kamplarda kalan göçmenlerin çoğunun Şengal, Ninova Anbar ve Selahaddin’den olduğunu ifade etmişti.

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmed ise Irak hükümetinin göçmenlere yardım konusunda üstüne düşeni yerine getirmediğini açıklamıştı

Kürdistan Bölgesi’ne gelen göçmenlerin yarısının Erbil’e yerleştiğini belirten Reber Ahmed, “Maalesef durum henüz normalleşmedi ve Kürdistan Bölgesi’ndeki göçmenlerin kendi istekleriyle yerlerine dönmelerini sağlayacak tedbir alınmadı” ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Ahmed, uluslararası topluma göçmenler konusunda Kürdistan Bölgesi halkı ve hükümetine destek çağrısında bulunmuştu.