Ekonomi

Başbakan: Tarım, güçlü Kürdistan’ın belkemiği olacak

Başbakan Mesrur Barzani, tarım alanında atacakları adımları sıralayarak, “Tarım, daha güçlü bir Kürdistan’ın belkemiği olacak” dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesrur Barzani tarım

ERBİL (K24)

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Başbakan Mesrur Barzani, hükümetin ulusal eğitim programının bin Kürdistanlı çiftçiye sağlayacağı faydaları sıraladı.

Başbakan, program sayesinde seçilen ürünlerin üretiminin artacağı, ihracat standartlarına uygunluk geleceği ve yeni uluslararası alıcılarla bağlantı sağlanacağını belirtti.

Başbakan Mesrur Barzani mesajının devamında, tarımın, daha güçlü bir Kürdistan’ın belkemiği olacağı vurgusunda bulundu.

9’uncu hükümet kabinesinin tarıma verdiği önem, çiftçi için büyük avantajlar sağladı.

Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) patates ihracatı başladı.

Son 4 yılda tarımdaki üretim kapasitesi yüzde 1.8’den yüzde 8’e yükseldi.

Yine son 4 yılda 2 bin 173 tarım projesi hayata geçirilirken, 30 bin sera kuruldu. 7 zeytin fabrikası kurulurken, 11 mantar üretim tesisi ve cips ve finger üretim fabrikası da faaliyete başladı. Söz konusu projelerle 15 binden fazla kişiye istihdam sağlandı.

Kürdistan Bölgesi genelinde 24 bin 410 kuyu açılarak tarımda sulamaya destek sağlandı.

Ayrıca buğday pazarlama projesi kuruldu. 12 silo ve 27 havalandırma deposunun bulunduğu tesisin 841 bin ton buğday kapasitesi bulunuyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv