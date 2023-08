Başbakan: Tarım, güçlü Kürdistan’ın belkemiği olacak

ERBİL (K24)

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Başbakan Mesrur Barzani, hükümetin ulusal eğitim programının bin Kürdistanlı çiftçiye sağlayacağı faydaları sıraladı.

Başbakan, program sayesinde seçilen ürünlerin üretiminin artacağı, ihracat standartlarına uygunluk geleceği ve yeni uluslararası alıcılarla bağlantı sağlanacağını belirtti.

Başbakan Mesrur Barzani mesajının devamında, tarımın, daha güçlü bir Kürdistan’ın belkemiği olacağı vurgusunda bulundu.

Our national training program will provide these benefits to 1,000 Kurdistani farmers:



• Increase production of selected products

• Compliance with export standards

• Links to new international buyers



Agriculture will become the backbone of #StrongerKurdistan. pic.twitter.com/VMBS7g0oDC