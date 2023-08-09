Başbakan: Tarım, güçlü Kürdistan’ın belkemiği olacak

ERBİL (K24)

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Başbakan Mesrur Barzani, hükümetin ulusal eğitim programının bin Kürdistanlı çiftçiye sağlayacağı faydaları sıraladı.

Başbakan, program sayesinde seçilen ürünlerin üretiminin artacağı, ihracat standartlarına uygunluk geleceği ve yeni uluslararası alıcılarla bağlantı sağlanacağını belirtti.

Başbakan Mesrur Barzani mesajının devamında, tarımın, daha güçlü bir Kürdistan’ın belkemiği olacağı vurgusunda bulundu.

Our national training program will provide these benefits to 1,000 Kurdistani farmers:



• Increase production of selected products

• Compliance with export standards

• Links to new international buyers



Agriculture will become the backbone of #StrongerKurdistan. pic.twitter.com/VMBS7g0oDC — Masrour Barzani (@masrourbarzani) August 9, 2023

9’uncu hükümet kabinesinin tarıma verdiği önem, çiftçi için büyük avantajlar sağladı.

Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) patates ihracatı başladı.

Son 4 yılda tarımdaki üretim kapasitesi yüzde 1.8’den yüzde 8’e yükseldi.

Yine son 4 yılda 2 bin 173 tarım projesi hayata geçirilirken, 30 bin sera kuruldu. 7 zeytin fabrikası kurulurken, 11 mantar üretim tesisi ve cips ve finger üretim fabrikası da faaliyete başladı. Söz konusu projelerle 15 binden fazla kişiye istihdam sağlandı.

Kürdistan Bölgesi genelinde 24 bin 410 kuyu açılarak tarımda sulamaya destek sağlandı.

Ayrıca buğday pazarlama projesi kuruldu. 12 silo ve 27 havalandırma deposunun bulunduğu tesisin 841 bin ton buğday kapasitesi bulunuyor.