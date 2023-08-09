Politika

Esad: Erdoğan ile sunduğu şartlar altında görüşmeyeceğim

Suriye lideri Esad, "Görüşme Erdoğan'ın sunduğu koşullar altında gerçekleşemez" dedi.
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suriye Beşar Esad Recep Tayyip Erdoğan

HABER MERKEZİ

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olası görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sky News Arabia'ya konuşan Esad, "Görüşme Erdoğan'ın sunduğu koşullar altında gerçekleşemez" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada olası bir görüşmeye 'kapalı olmadığını' dile getirmişti. Körfez ülkelerine yapacağı ziyaret öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biliyorsunuz bizim Suriye ile kapıyı kapama gibi bir durumumuz söz konusu değil, kapı açık. Bu, dörtlü zirvelerle ilgili de biz yine hem bu dörtlü zirveler yapılsın ama biz Beşar Esad'la da görüşme noktasında kapalı değiliz. Görüşürüz. Bütün mesele onların bize yaklaşım tarzı."

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