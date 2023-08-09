İtalyan adası açıklarında göçmen teknesi battı: 41 ölü

HABER MERKEZİ

İtalyan ANSA haber ajansına göre, Tunus'un Safakes kentinden yola çıkan ve göçmenleri taşıyan tekne, Lampedusa Adası açıklarında alabora oldu.

Olayda 41 kişi yaşamını yitirirken, Sahil Güvenlik Ekipleri 4 göçmeni kurtarmayı başardı.

Kurtarılan kişiler, 45 kişiyle yola çıktıklarını ve aralarında 3 çocuk olduğunu kaydetti.

Teknenin, yola çıktıktan 6 saat sonra sert bir dalganın etkisiyle alabora olduğu aktarıldı.

Orta Akdeniz'de göçmen trafiğinin yoğun olduğu İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında 6 Ağustos'ta da batan bottaki bir kadın ve çocuğun cansız bedenine ulaşılmıştı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM= verilerine göre, 2014'ten bu yana Libya ve Tunus'tan İtalya'ya geçmeye çalışırken 14 bini aşkın kişi öldü ya da denizde kayboldu.