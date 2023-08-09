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İtalyan adası açıklarında göçmen teknesi battı: 41 ölü

İtalya'nın Lampedusa adası açıklarında bir göçmen teknesinin batması sonucu 41 kişi hayatını kaybetti.
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Foto: AA (Arşiv)
Foto: AA (Arşiv)
avrupa İtalya göçmen teknesi alabora

HABER MERKEZİ

İtalyan ANSA haber ajansına göre, Tunus'un Safakes kentinden yola çıkan ve göçmenleri taşıyan tekne, Lampedusa Adası açıklarında alabora oldu.

Olayda 41 kişi yaşamını yitirirken, Sahil Güvenlik Ekipleri 4 göçmeni kurtarmayı başardı.

Kurtarılan kişiler, 45 kişiyle yola çıktıklarını ve aralarında 3 çocuk olduğunu kaydetti.

Teknenin, yola çıktıktan 6 saat sonra sert bir dalganın etkisiyle alabora olduğu aktarıldı.

Orta Akdeniz'de göçmen trafiğinin yoğun olduğu İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında 6 Ağustos'ta da batan bottaki bir kadın ve çocuğun cansız bedenine ulaşılmıştı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM= verilerine göre, 2014'ten bu yana Libya ve Tunus'tan İtalya'ya geçmeye çalışırken 14 bini aşkın kişi öldü ya da denizde kayboldu.

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