Başbakan, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı‘nı kabul etti

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur ​​Barzani, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı David Berger'i kabul etti.

Kabulde, Irak'taki genel durum ve Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların anayasa ve anlaşmalar temelinde çözülmesi ele alındı.

Kürdistan Bölgesi'nin anayasal haklarını savunmak için Kürt partilerin dayanışmasının önemine vurgu yapılan görüşmede, Irak anayasasına ve federal sisteme saygıyı temel alması gereken federal petrol ve doğal gaz yasasının hazırlanması da masaya yatırıldı.

Görüşmede, Peşmerge Bakanlığı’ndaki reform süreci de değerlendirildi.