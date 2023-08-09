Politika

Hakan Fidan'a 'Devlet Üstün Hizmet Madalyası' verildi

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a MİT'teki görevlerinden dolayı “Devlet Üstün Hizmet Madalyası” verildi.
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türkiye Recep Tayyip Erdoğan hakan fidan madalya

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MGK, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Toplantı öncesi Erdoğan tarafından, son kez MGK toplantısına katılan, 30 Ağustos'ta emekliye ayrılacak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve MGK Genel Sekreter Yardımcısı Tuğgeneral Alper Eser'e saat ve çini hediye edildi.

Erdoğan, daha sonra MİT'te 13 yılı aşkın müsteşar yardımcısı, müsteşar ve başkanlık ile Cumhurbaşkanı özel temsilcisi olarak görev yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" verdi.

Madalyayı alan Fidan, "Ben bu madalyayı, benimle beraber görev yaparken Libya'da, Karabağ'da, Suriye'de, Irak'ta sizin emirlerinizi hayata geçirmek için şehit olan arkadaşlarım adına alıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Rabb'im mekanlarını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

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