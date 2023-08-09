Politika

Hakan Fidan'a ‘Devlet Üstün Hizmet Madalyası’ verildi

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a MİT'teki görevlerinden dolayı “Devlet Üstün Hizmet Madalyası” verildi.
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HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 

Erdoğan, MGK toplantısına son kez katılan komutanlara hediye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a ise MİT'teki görevlerinden dolayı “Devlet Üstün Hizmet Madalyası” verdi.

MGK toplantısı 3 saat sürdü, yazılı açıklama bekleniyor.

Madalyayı alan Fidan, "Ben bu madalyayı, benimle beraber görev yaparken Libya'da, Karabağ'da, Suriye'de, Irak'ta sizin emirlerinizi hayata geçirmek için şehit olan arkadaşlarım adına alıyorum" dedi.

Yenilenecek...

 

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