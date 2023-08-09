Ekonomi

Guhdar Şêxo: Şırnak Valiliğiyle ekonomik ilişkileri geliştirmek istiyoruz

Bağımsız Zaho İdaresi Müdürü Guhdar Şêxo, Şırnak Valiliğiyle ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Şırnak Şırnak Valiliği Zaho Ticari ilişkiler Guhdar Şêxo

ZAHO (K24)

Şırnak Valisi Osman Bilgin başkanlığındaki bir heyet, Zaho’yu ziyaret etti.

Heyet, Bağımsız Zaho İdaresi Müdürü Guhdar Şêxo tarafından kabul edildi.

Ortak basın toplantısı düzenleyen Şêxo ve Şırnak Valisi Osman Bilgin, ikili ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Şêxo, “Şırnak Valiliği heyetinin ziyareti iki taraf arasındaki beşerî, ekonomik ve ticari ilişkilerin devamı niteliğindedir. İki taraf arasındaki ilişkiler devam ederek, geliştirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Guhdar Şêxo, Habur Sınır Kapısı’nın Kürdistan Bölgesi ve Irak'ın tamamı için önemli olduğuna işaret etti.

Şırnak Valisi Osman Bilgin ise İbrahim Halil Sınır Kapısı'na gelişlerde yaşanan sorunların çözülmesi, sınır kapısındaki tıkanıklığın kontrol altına alınması için ciddi bir program yapacaklarını söyledi.

Osman Bilgin, yapılan planlara göre İbrahim Halil sınır kapısında yaşanan sorunlara önümüzdeki günlerde çözüm bulunacağını vurguladı.

Bu arada Guhdar Şêxo başkanlığındaki heyet geçtiğimiz günlerde Şırnak’ı ziyaret etmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv