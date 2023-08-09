Guhdar Şêxo: Şırnak Valiliğiyle ekonomik ilişkileri geliştirmek istiyoruz

ZAHO (K24)

Şırnak Valisi Osman Bilgin başkanlığındaki bir heyet, Zaho’yu ziyaret etti.

Heyet, Bağımsız Zaho İdaresi Müdürü Guhdar Şêxo tarafından kabul edildi.

Ortak basın toplantısı düzenleyen Şêxo ve Şırnak Valisi Osman Bilgin, ikili ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Şêxo, “Şırnak Valiliği heyetinin ziyareti iki taraf arasındaki beşerî, ekonomik ve ticari ilişkilerin devamı niteliğindedir. İki taraf arasındaki ilişkiler devam ederek, geliştirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Guhdar Şêxo, Habur Sınır Kapısı’nın Kürdistan Bölgesi ve Irak'ın tamamı için önemli olduğuna işaret etti.

Şırnak Valisi Osman Bilgin ise İbrahim Halil Sınır Kapısı'na gelişlerde yaşanan sorunların çözülmesi, sınır kapısındaki tıkanıklığın kontrol altına alınması için ciddi bir program yapacaklarını söyledi.

Osman Bilgin, yapılan planlara göre İbrahim Halil sınır kapısında yaşanan sorunlara önümüzdeki günlerde çözüm bulunacağını vurguladı.

Bu arada Guhdar Şêxo başkanlığındaki heyet geçtiğimiz günlerde Şırnak’ı ziyaret etmişti.