Politika

Operasyon bölgesinde saldırı: 3 asker öldü, 2’si yaralandı

TSK tarafından yürütülen “Pençe-Kilit” operasyonu sırasında açılan taciz ateşi sonucu 3 askerin hayatını kaybettiği, 2 askerin ise yaralandığı kaydedildi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
kürdistan Pençe Kilit operasyonu Asker MSB

HABER MERKEZİ

Türkiye Savunma Bakanlığı (MSB), “Pençe-Kilit” operasyonu bölgesinde taciz ateşi açıldığını açıkladı.

Söz konusu saldırı sonucu Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ve Uzman Çavuş Kemal Özek'in hayatını kaybettiği, 2 askerin yaralandığı belirtildi.

Yaralanan askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, diğer askerlerin tedavisinin sürdüğü aktarılan açıklamada, operasyonların devam ettiği kaydedildi.

“Pençe-Kilit” operasyonu 18 Nisan 2022 tarihinden bu yana, Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam ediyor.

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