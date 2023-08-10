Politika

MSB duyurdu: Operasyon bölgesinde 5 asker hayatını kaybetti

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi sınırlarında yürütülen “Pençe-Kilit Operasyonu”nda PKK mensuplarının taciz ateşi sonucu 5 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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türkiye asker Pençe Kilit operasyonu PKK

HABER MERKEZİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK’lilerin açtığı ateşte, Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ve Uzman Çavuş Kemal Özek hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı.

Yaralanan askerler hastaneye sevk edildi.

Açılan ateşte yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir ve Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Bölgedeki operasyonların devam ettiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu dün yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen askerlerden Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin de müdahaleye rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

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