Dana Gas: Kürdistan Bölgesi’ndeki üretimimiz arttı

ERBİL (K24)

Dana Gas’ın açıklamasına göre, şirketin Kürdistan Bölgesi’ndeki üretimi yüzde 6’lık artışla 36 bin 400 varil düzeyine çıtı.

Şirketin gelirinin 222 milyon dolar olduğu ve bunun dünya genelinde petrol fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandığı belirtildi. Ayrıca bu süre zarfında Pearl Petroleum şirketinin Kürdistan Bölgesi’nden 101 milyon dolarlık ödeme aldığı kaydedildi.

Dana Gas, üretimlerinin artmasıyla birlikte üretim masraflarının yüzde 15 dolayında düştüğünü ve bu sayede petrol fiyatlarındaki düşüşün etkilerinin sınırlı olduğunu bildirdi.