SOHR: Afrin’deki kampa yönelik saldırıda 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

ERBİL (K24)

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Rojava’nın Afrin kentinde bulunan “Kuveyt El-Rahma” adlı kampa füze saldırısı gerçekleştirildiğini bildirdi.

SOHR, füzenin Halep’in kuzeyinden atıldığını aktardı.

Kuveyt El-Rahma kampına atılan füze sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Gözlemevi, yaralanan bir çocuğun durumunun ise kritik olduğunu bildirdi.

#SOHR

Military escalation | Civilian kil*led by ground shelling on “Kuwait Al-Rahma” Camp in Aleppohttps://t.co/AZ2hJibQCR — المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) August 9, 2023

Edinilen bilgiye göre Kuveyt El-Rahma, Tirinde köyü yakınlarında yer alıyor ve kampta Suriye’nin farklı bölgelerinden getirilen Arap mülteciler barındırılıyor.

Türkiye’nin Rojava’ya yönelik operasyonlarının ardından Afrin’de Arap ailelerin barınması için 20 civarında kamp ve mesken alanı kuruldu.

Söz konusu alanlar Türkiye İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığıyla ve Katar, Kuveyt ile Filistin’deki kuruluşların mali desteğiyle kuruldu.