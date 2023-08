SOHR: Afrin’deki kampa yönelik saldırıda 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

ERBİL (K24)

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Rojava’nın Afrin kentinde bulunan “Kuveyt El-Rahma” adlı kampa füze saldırısı gerçekleştirildiğini bildirdi.

SOHR, füzenin Halep’in kuzeyinden atıldığını aktardı.

Kuveyt El-Rahma kampına atılan füze sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Gözlemevi, yaralanan bir çocuğun durumunun ise kritik olduğunu bildirdi.

#SOHR

Military escalation | Civilian kil*led by ground shelling on “Kuwait Al-Rahma” Camp in Aleppohttps://t.co/AZ2hJibQCR