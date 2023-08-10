Hizbullah’a ait silah kamyonu devrildi, çatışma çıktı

HABER MERKEZİ

Hizbullah’a ait bir silah kamyonu dün akşam Beyrut’un güney girişinde devrildikten sonra Lübnan güvenliğini sarstı. Kamyona eşlik edenlerin bölgeden gençlere ateş açması sonucu çıkan çatışmada bir Hizbullah mensubu ve El-Kahale beldesi sakini hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, Hristiyanların çoğunlukta olduğu bölge halkının kilitli ahşap kutular taşıyan üstü kapalı kamyondan şüphelendiğini söylediler. Bölge halkı yaklaştığında, kamyona eşlik edenlerin müdahale ederek gençlerin kamyona doğru ilerlemesini engellemek için ateş açtığını ve bunun iki taraf arasında kısa sürede gerginliğe yol açarak bir çatışmaya dönüştüğünü belirtti.

Lübnan ordusu hemen olaya müdahale etti ve Hizbullah militanları geri çekildi. Halkın gerginliği ve öfkesi arasında ordu cephaneliğe el koyarken kilise çanları çaldı. Halk, içindekileri belirlemeden vincin kamyonu kaldırmasını önlemek için bölgede toplandı.

Hizbullah yaptığı açıklamada, “bölgede bulunan silahlı milisleri kamyonu ele geçirmeye çalışarak kamyon eşlik eden ekibe saldırmakla” suçladı ve Lübnan ordusundan bir gücün olaya müdahalesi ile “silahlı kişilerin kamyona yaklaşmasını veya ele geçirmesini engellediğini” öne sürdü.

Lübnan’ın geçici Başbakanı Necip Mikati, Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn’dan “durumu kontrol altına almak için gerekli saha önlemlerinin alınmasına paralel olarak, yaşananların arka planının ortaya çıkması için soruşturmaları hızlandırmasını” istedi. Mikati, herkesi “mantığın sesini dinlemeye, sakin olmaya, duygulara kapılmamaya ve devam eden soruşturmaların sonucunu beklemeye” çağırdı.

Şarku’l Avsat’ın edindiği bilgiye göre olay, Lübnan’ın güneyinde İsrail ile sınırı olan Ayn İbl beldesinde kimliği belirsiz kişilerce kaçırılan Lübnan Kuvvetleri Partisi’nden bir liderin altı gün önce öldüğünün ortaya çıkmasının akabinde sabah saatlerinde yaşanan gerilimin ardından meydana geldi.

Bölgede Şii çoğunluğun yaşadığı ve Hizbullah’ın nüfuz sahibi olduğu beldelerin çevresinde dört Hristiyan köyünün bulunduğu beldede işlenen suç sonucu bunun bölgedeki siyasi ve mezhepsel yansımalarına ilişkin uyarılar arttı.