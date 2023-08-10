Ezidi Kürt çocuğun resim yarışması başvurusu reddedildi: Gerekçe, Ermeni olmaması

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Dün Ermenistan Parlamentosu Ezidi Kürt Milletvekili Rustem Bakoyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ezidi çocuk Sofya Muradova’yla ilgili olay dikkatimi çekti çünkü sosyal medyada tartışma konusu olmuş. Çocuk resim yarışmasına katılmak istemiş ancak Ermeni olmadığı için başvurusu reddedilmiş” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Rustem Bakoyan, “Bu olay, Ermenistan’da azınlık haklarına konusunda halen ayrımcılık olduğunun bir göstergesi” dedi.

Yaşanan ayrımcılığın yasalara aykırı olduğunu vurgulayan Bakoyan, ilgili birimleri olayın araştırılması için görevlendirdiğini kaydetti.