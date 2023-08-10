Politika

Ezidi Kürt çocuğun resim yarışması başvurusu reddedildi: Gerekçe, Ermeni olmaması

Ermenistan’da yaşayan Sofya Muradova isimli Ezidi Kürt çocuğun resim yarışmasına katılım başvurusu, Ermeni olmaması gerekçe gösterilerek reddedildi.
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Sofya Muradova
Sofya Muradova
dünya Ermenistan Ezidi Kürt

HABER MERKEZİ

Dün Ermenistan Parlamentosu Ezidi Kürt Milletvekili Rustem Bakoyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ezidi çocuk Sofya Muradova’yla ilgili olay dikkatimi çekti çünkü sosyal medyada tartışma konusu olmuş. Çocuk resim yarışmasına katılmak istemiş ancak Ermeni olmadığı için başvurusu reddedilmiş” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Rustem Bakoyan, “Bu olay, Ermenistan’da azınlık haklarına konusunda halen ayrımcılık olduğunun bir göstergesi” dedi.

Yaşanan ayrımcılığın yasalara aykırı olduğunu vurgulayan Bakoyan, ilgili birimleri olayın araştırılması için görevlendirdiğini kaydetti.

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