Politika

Kuzey Kore liderinden talimat: Savaş planlarını kesinleştirin

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD ve Güney Kore'nin büyük çaplı askeri tatbikata hazırlanmasının ardından orduya savaş planlarının kesinleştirilmesi talimatı verdi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
dünya Kuzey Kore Kim Jong-un Savaş

HABER MERKEZİ

Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kim'in başkanlık ettiği Kore İşçi Partisi Askeri Komisyonu toplantısında ordunun savaşa hazırlık durumu ve düşmanlara karşı saldırı planları görüşüldü.

Kim, sınır birliklerinin artırılması, gerçek savaş tatbikatlarının yapılmasıyla yeni stratejiler ve silahların geliştirilmesi görüşmelerinin ardından orduya savaş planlarının kesinleştirilmesi talimatı verirken "önemli askeri tedbirlerin uygulanmasına" ilişkin bir karar imzaladı.

Ordunun nükleer caydırıcılığını artırmak için daha güçlü saldırı silahları edinmesi ve bu silahların ivedilikle konuşlandırılması gerektiğini kaydeden Kim, çeşitli silah ve sistemlerin büyük çaplı üretimlerinin yapılması talimatı verdi.

Öte yandan, KCNA'nın paylaştığı görüntülerde, Kim'in toplantı sırasında Kore Yarımadası haritası üzerinde Güney Kore nüfusunun yarısını barındıran ve ordunun merkezinin bulunduğu başkent Seul ve çevresindeki bazı noktaları işaret ettiği belirtiliyor.

GENELKURMAY BAŞKANI DEĞİŞTİ

Kim, ayrıca, toplantıda, Pak Su-il'in yerine Genelkurmay Başkanı olarak Ri Yong Gil'i görevlendirdiğini duyurdu.

Aynı zamanda, Savunma Bakanı da olan Pak'ın bu görevi sürdürüp sürdürmeyeceği bilgisi ise paylaşılmadı.

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