Ukrayna'da 37 köy tahliye edilecek

HABER MERKEZİ

Yerel basında çıkan haberlere göre, Kupyansk İlçesi Askeri İdare Başkanı Andrey Kanaşeviç, ilçedeki köylerin tahliyesine ilişkin kararı imzaladı.

Karara göre, Kupyansk'a bağlı 37 yerleşim yeri zorunlu olarak tahliye edilecek.

Ukrayna'da yoğun çatışmalara sahne olan Kupyansk yönünde Rusya'nın saldırıları sürüyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, son 24 saatte Kupyansk yönünde Ukrayna birliklerinin Sinkivka ve İvanivke yerleşim yerlerinde Rus saldırılarını başarıyla püskürttüğünü belirterek, bu yönde 10'dan fazla yerleşim yerinin Rus ordusunun topçu ve havan topu saldırılarından etkilendiğini açıkladı.