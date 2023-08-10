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İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Urmiye Gölü'nün durumu iyi değil

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Çevre Koruma Kurumu Başkanı Ali Selaceke, kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü Urmiye Gölü'nün durumunun iyi olmadığını ve sorunun uluslararası nitelikte olduğunu belirtti.
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Urmiye Gölü
Urmiye Gölü
kürdistan Urmiye Gölü İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Selaceke

HABER MERKEZİ

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, Selaceke, Urmiye Gölü Ulusal Parkı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Selaceke, "Maalesef Urmiye Gölü'nün durumu iyi değil. Bu gölün sorunu uluslararası bir konudur" dedi.

Sonbahar yağışlarıyla gölün daha iyi bir seviyeye gelmesini beklediklerini söyleyen Selaceke, "Urmiye Gölü'nün doğal süreçleri, insan müdahalesi nedeniyle sorunlu hale geldi" ifadelerini kullandı.

Selaceke, göldeki yabani hayatın korunması için de çaba gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Kuraklık nedeniyle 2003'te su seviyesinin azalmaya başladığı Urmiye Gölü, 2013'te tamamen kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Urmiye kentinde yer alan gölün şu an yüzde 95'inin kuruduğu belirtiliyor.

Dünyanın en büyük tuz göllerinden biri olan Urmiye Gölü'nün kuruması, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan çevre halkının yaşamını da olumsuz etkiliyor.

Ülkede zaman zaman gölün yeniden canlandırılması talebiyle gösteriler düzenleniyor.

Urmiye Gölü, 1976'da UNESCO Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı'na alınmıştı.

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