AK Parti Sözcüsü Çelik: Vatandaşlarımız 'İyi ki Kılıçdaroğlu kaybetti' noktasına geldi

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, parti genel merkezinde toplandı.

1,5 saat süren toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenledi.

“BİZİM SABIKAMIZ YOK, CHP'NİN KÖTÜ BİR SABIKASI VAR”

Seçim öncesinde kaybetmeleri halinde sonucu kabul edip etmeyeceklerine dair sorular olduğunu dile getiren Ömer Çelik, şunları söyledi:

"Seçimlerin ilk turu devam ederken, muhaliflik adı altına propaganda merkezi gibi çalışan bazı odaklar, bize sürekli şu soruyu getiriyorlardı: 'Seçim sonuçları istediğiniz gibi çıkmazsa bunu kabul edecek misiniz?' Birkaç televizyon programında bu konu gündeme getirildiğinde, 'Seçim sonuçlarının kabulü açısından bizim kötü bir sabıkamız yok. Ama seçim sonuçlarının reddi, sonuçların ortadan kaldırılması bakımından, darbelere muhtıralara destek vermek bakımından CHP'nin kötü bir sabıkası var. Sorunun sorulması gereken taraf onlardır' demiştim.

Geldiğimiz noktada ne oldu, hâlâ seçim sonuçlarını sindirmekte zorlanan ve artık Türkiye'ye yaşatmayı umut ettikleri kabusu kendi siyasi denklemleri içerisinde yaşayan bir tablo ortaya çıktı. Gelinen noktada eminim bütün vatandaşlarımız, seçim zamanı ister bize ister rakiplerimize destek versin, iyi ki seçimi bu ekip kazanamamış, iyi ki Kılıçdaroğlu kaybetmiş noktasına gelmiştir."

“TÜRKİYE'Yİ GÖÇMEN KARARGAHI GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Son 2 ayda 16 bin 18 göçmenin sınır dışı edildiğini söyleyen Çelik, şubnları kaydetti:

"Kamuoyunun gündeminde yer alan düzensiz göçle mücadele konusu her zaman gündemimizdedir. Türkiye'nin birtakım kara propagandalarla bir göçmen karargahı, deposu gibi gösterilmeye çalışılması reddettiğimiz bir durumdur. Göçmen kaçakçısı ve organizatörlerine yönelik olarak son 2 ayda 2 bin 37 operasyon gerçekleştirilmiştir. 35 bin 797 düzensiz göçmen yakalandı, 16 bin 18'i sınır dışı edilmiştir. 19 bin 502 düzensiz göçmenin de sınır dışı edilmek üzere işlemleri devam etmektedir."