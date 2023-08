Emmy Ödülleri Töreni Hollywood grevleri nedeniyle 4 ay ertelendi

HABER MERKEZİ

Hollywood oyuncu ve yazarlarının grevleri henüz bir çözüm olmaksızın sürerken, her yıl eylül ayında yapılan Emmy Ödül Töreni yaklaşık dört ay ertelendi.

Emmy Ödülleri'ni düzenleyen Amerikan televizyon kanalı Fox ve Amerikan televizyon sanayinin onursal proyesyonel birliği The Television Academy 75'inci ödül töreni için belirlenen yeni tarihi 15 Ocak 2024 olarak açıkladı.

Erteleme süresinin uzun olmasının, senarist ve oyuncuların 100 gün önce başlayan grevlerinde taraflara anlaşmaya varmaları için zaman tanıma amacı taşıdığı belirtiliyor.

Eğlence sektörünün en önemli ödüllerinden biri olan Emmy, daha önce 2001 yılında, 11 Eylül terör saldırılarının hemen ertesine geldiği için ertelenmişti.

Amerika Yazarlar Birliği'nin (WGA) üyelerinin grevi geçen ay, çok daha büyük bir örgüt olan Sinema Oyuncuları Birliği (SAG-AFTRA) de katılımıyla daha da genişledi.

Her iki birlik de, daha iyi ücret ve çalışma koşullarıyla ilgili taleplerinin yanı sıra, yapay zekanın işlerini ve gelirlerini çalmayacağına dair garanti istiyor.

Erteleme sebebiyle Emmy Ödülleri, Amerikan sinema dünyası Hollywood'un ödül mevsiminin tam ortasına düşmüş oldu.

Altın Küre'den bir hafta sonrasına denk gelecek olan Emmy Ödülleri, Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri'nden ise sadece 24 saat sonra gerçekleşecek.

Oscar Ödül Töreni ise 10 Mart'ta yapılacak.

ADAYLAR AÇIKLANDI

75'inci Primetime Emmy Ödülleri için adaylar geçtiğimiz ay, stüdyolar ve SAG-AFTRA arasındaki görüşmelerin çökmesinden sadece saatler önce açıklandı.

Uğursuz bir medya imparatorluğunun kontrolü için savaşan ultra zengin bir aileyi konu alan HBO draması "Succession", en iyi drama da dahil olmak üzere 27 dalda aday gösterildi.

"The Last of Us" 24 adaylıkla en çok adaylık kazanan ilk canlı-aksiyon video oyunu uyarlaması olurken, hiciv türündeki "The White Lotus" 23 dalda aday gösterildi.

GREVİN ETKİSİ

Oyuncuların grevi nedeniyle, A listesindeki yıldızların ve adayların Emmy'lere katılmasına izin verilmeyecek. Bu durumun televizyon izlenme oranlarına olumsuz etki yapması bekleniyor.

Grevdeki yazarların da yayının sunucuları için monolog ya da espri yazmalarına izin verilmeyecek.

Hollywood grevleri, reality ve yarışma programları gibi sınırlı istisnalar dışında, ABD'deki tüm film ve televizyon yapımlarını durdurdu.

SAG-AFTRA ve WGA üyelerinin film ve dizilerinin tanıtımını yapmaları yasaklandı.