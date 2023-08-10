Genel

Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya depremi sonrası dikkat çeken paylaşım: Yeni fay?

Saat 20.48'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür açıklamalarda bulundu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Naci Görür
Naci Görür
türkiye Prof Dr Naci Görür Deprem

HABER MERKEZİ

Malatya'da saat 20.48'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Malatya depremi sonrası sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Prof. Dr. Naci Görür şu ifadeleri kullandı:

“Bugün olan depremler hakkında sizleri bilgilendireceğim: Önce Malatya’da 4,3 büyüklükte Öncü-Yeşilyurt depremi, sonra da 5,2’lik İkizce-Yeşilyurt depremi oldu. Kuvvetle muhtemeldir ki Öncü depremi İkizce depreminin öncüsüdür. Bu deprem fayları MTA haritasında yoktur. Yeni fay?”

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv