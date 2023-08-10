Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya depremi sonrası dikkat çeken paylaşım: Yeni fay?

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Malatya'da saat 20.48'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Malatya depremi sonrası sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Prof. Dr. Naci Görür şu ifadeleri kullandı:

“Bugün olan depremler hakkında sizleri bilgilendireceğim: Önce Malatya’da 4,3 büyüklükte Öncü-Yeşilyurt depremi, sonra da 5,2’lik İkizce-Yeşilyurt depremi oldu. Kuvvetle muhtemeldir ki Öncü depremi İkizce depreminin öncüsüdür. Bu deprem fayları MTA haritasında yoktur. Yeni fay?”