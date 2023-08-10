Sirwan Barzani: Peşmerge bizzat Başkan Barzani komutasında DAİŞ efsanesine son verdi

ERBİL (K24)

K24 haber bültenine bağlanan Peşmerge Güçleri Altıncı Birlik Sorumlusu Sirwan Barzani, Peşmerge’nn DAİŞ’le mücadeledeki rolü, Uluslararası Koalisyon’un Peşmerge’ye desteği ve Peşmerge Bakanlığındaki reform süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

DAİŞ’in Musul'u işgali sırasında Irak ordusunun kentteki güçlerinin bir saatte tüm ekipmanını bırakarak bölgeyi terk ettiğini belirten Sirwan Barzani, terör örgütünün Şengal ve birkaç bölgeyi işgal ettikten sonra Kürdistan Bölgesi sınırına yaklaştığını söyledi.

“DAİŞ efsanesi 7 Ağustos 2014'te bizzat Başkan Barzani komutasındaki Peşmerge Güçleri tarafından sona erdirildi” diyen Sirwan Barzani, Peşmerge Güçleri’nin DAİŞ’in elindeki köyleri kurtardıktan sonra Gwer ve Mahmur’da örgütü yenilgiye uğrattığını ifade etti.

Kürdistan Bölgesi’ni koruyan ve DAİŞ’in eline geçmesini engelleyen gücün Peşmerge olduğunu vurgulayan Sirwan Barzani, bölge halkının buna şahitlik ettiğini ve Peşmerge isminin bundan dolayı dünyada nam saldığını dile getirdi.

Peşmerge Güçleri’nin birleşmesi ve tek elden yönetilmesi gerektiğini belirten Sirwan Barzani, bu konunun siyasi çelişkilerden uzak tutulmasının önemine değindi.

Uluslararası Koalisyon'un Peşmerge’ye desteğinin devam ettiğini dile getiren Sirwan Barzani, “Ancak Uluslararası Koalisyon, Peşmerge Bakanlığında yaşanan sorunlardan rahatsız. Uluslararası Koalisyon bizi birleştirmek için çabalıyor, onlara teşekkür etmemiz gerek” dedi.

Peşmerge Bakanlığındaki reform sürecinin devam etmesi gerektiğini ifade eden Sirwan Barzani, "sürecin sekteye uğramasının bir gerekçesinin olamayacağının" altını çizdi.

“Şahsi çelişkilerin Peşmerge Bakanlığına sokulması kabul edilemez” ifadelerini kullanan Sirwan Barzani, şunları kaydetti:

“Peşmerge Bakanlığında işbirliği ve birlik olmalı, bakanlık siyasi sorunlardan uzak tutulmalı. Peşmerge Bakanlığı örgütlüdür ancak Uluslararası Koalisyon’un istediği düzeyde değil. Reform sürecinin en önemli ayağı Peşmerge Güçleri’nin birleştirilmesidir. Reform sürecinin gereklilikleri en kısa zamanda uygulanmalı ve şahsi menfaatler bu işten uzak tutulmalıdır.”