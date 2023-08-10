Politika

Bahçeli’den İYİ Parti’ye ittifak çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti’ye ittifak çağrısı yaparak, "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" dedi.
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türkiye MHP Devlet Bahçeli İYİ Parti ittifak çağrısı

HABER MERKEZİ

Yerel seçimler öncesi siyaset gündeminde hareketli günler yaşanıyor. İYİ Parti'nin yerel seçimlere tek girip girmeyeceği konuşulurken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bir hamle geldi.

CNN Türk'te yayınlanan programda Hürriyet Gazetesi yazarı Hande Fırat son dakika gelişmesini aktardı.

Hande Fırat, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in mesajını şu sözlerle aktardı.

“Sayın Genel Başkanımız, 1 Ağustos 2019 tarihinde twitter üzerinden bir mesaj yayınlamış ve geçmişte MHP'de yer alıp daha sonra İYİ Parti bünyesine geçem isimlere bir çağırda bulunmuştu. Yine sayın Genel başkanımız sizlere hürmetlerini sunarak İYİ Parti'ye yeni bir çağrını iletiyor ve saygıdeğer kamuoyuyla paylaşıyorlar:

"Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına.”

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